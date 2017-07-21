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Техноблог

LG выпустила смартфон Q8

Компания LG выпустила смартфон Q8 - уменьшенную версию V20. Он получил двойную камеру, процессор Snapdragon 820 и дополнительный дисплей. Об этом сообщил портал GSMArena.

Устройство получило металлический корпус, защищенный по стандарту IP67, чип Quad DAC, улучшающий качество звука, а также процессор Snapdragon 820. Емкость аккумулятора LG Q8 — 3000 мАч. Новинка работает под управлением Android 7.0 Nougat. Продажи LG Q8 начнутся в этом месяце.

Смартфон также получил двойную основную камеру: первая — 13 МП с широкоугольной линзой (135°/10мм, f/2.4), вторая — 8 МП. Основная камера может снимать 4 К видео (2160 p). Фронтальная камера получила 5 МП и может снимать Full HD видео.
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