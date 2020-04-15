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Техноблог
Сюжет: Новый коронавирус

Apple открыла доступ к статистике передвижений людей при пандемии

Американская корпорация Apple в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса открыла доступ к навигационным данным, которые регистрируют Apple Maps, говорится в релизе на сайте корпорации.

Новая функция покажет статистику передвижений людей в том или ином регионе. Сервис будет получать данные из пользовательских запросов маршрутов. При этом в Apple заверили, что не собираются вести учет перемещений владельцев мобильных устройств, а полученные данные не будут связаны с личными аккаунтами пользователей.

Информация будет доступна только в форме статистики. Для новой функции разработан отдельный сайт, где можно посмотреть графики тенденций перемещений в мире.

Благодаря этому власти стран смогут провести оценку вида транспорта, которому люди отдают преимущество при карантине.

 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/150178/
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