Apple открыла доступ к статистике передвижений людей при пандемии

Американская корпорация Apple в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса открыла доступ к навигационным данным, которые регистрируют Apple Maps, говорится в релизе на сайте корпорации.

Новая функция покажет статистику передвижений людей в том или ином регионе. Сервис будет получать данные из пользовательских запросов маршрутов. При этом в Apple заверили, что не собираются вести учет перемещений владельцев мобильных устройств, а полученные данные не будут связаны с личными аккаунтами пользователей.

Информация будет доступна только в форме статистики. Для новой функции разработан отдельный сайт, где можно посмотреть графики тенденций перемещений в мире.