Новый iPhone сделают похожими на iPad

Пандемия коронавируса не повлияет на планы Apple. Компания осенью 2020 года представит новое поколение iPhone. По информации
Особенностью новых гаджетов станет дизайн, который выполнят в стилистике одновременно и iPhone 5, представленного в 2012 году, и планшета iPad Pro образца 2018 года — как минимум две флагманские модели нового iPhone получат рамку из нержавеющей стали и плоский экран, а сам корпус гаджетов будет иметь не округлую форму, а четко очерченные грани.
Преемники iPhone 11 сохранят две камеры, а устройства линейки Pro в дополнение к трем камерам получат 3D-лидар от нового планшета iPad Pro. Ожидается, что у всех новых смартфонов станет меньше «челка», а диагональ экранов Pro-версий превысит 6,5 дюйма. Процессор устройств будет улучшен с прицелом на использование искусственного интеллекта и дополненной реальности.
Помимо новых iPhone, осенью Apple должна представить следующее поколение колонки HomePod, которое будет вдвое компактнее, а также «умные» брелки Tags. По словам источника издания, в работе у компании также находятся следующие поколения MacBook Pro, Apple TV, бюджетного iPad и iMac.