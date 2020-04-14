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Техноблог

Новый iPhone сделают похожими на iPad

Пандемия коронавируса не повлияет на планы Apple. Компания осенью 2020 года представит новое поколение iPhone. По информации Bloomberg, публике будут представлены сразу четыре смартфона — два на замену iPhone 11 и по одному на смену iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Особенностью новых гаджетов станет дизайн, который выполнят в стилистике одновременно и iPhone 5, представленного в 2012 году, и планшета iPad Pro образца 2018 года — как минимум две флагманские модели нового iPhone получат рамку из нержавеющей стали и плоский экран, а сам корпус гаджетов будет иметь не округлую форму, а четко очерченные грани.

Преемники iPhone 11 сохранят две камеры, а устройства линейки Pro в дополнение к трем камерам получат 3D-лидар от нового планшета iPad Pro. Ожидается, что у всех новых смартфонов станет меньше «челка», а диагональ экранов Pro-версий превысит 6,5 дюйма. Процессор устройств будет улучшен с прицелом на использование искусственного интеллекта и дополненной реальности.

Помимо новых iPhone, осенью Apple должна представить следующее поколение колонки HomePod, которое будет вдвое компактнее, а также «умные» брелки Tags. По словам источника издания, в работе у компании также находятся следующие поколения MacBook Pro, Apple TV, бюджетного iPad и iMac.

 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/150117/
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