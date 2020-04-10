Google запретила сотрудникам пользоваться приложением Zoom: небезопасно

Ранее на видеохостингах YouTube и Vimeo появились записи тысяч разговоров, проведенных в Zoom. В Сеть попали беседы как личные, так и корпоративные, причем рабочие конференции, в частности, включали в себя финансовую отчетность бизнесов.

Кроме того, были слиты видеозаписи занятий в начальной школе, раскрывшие лица, голоса и личные данные детей, звонки врачам с использованием телемедицинских технологий, в которых были указаны имена и номера телефонов пациентов.

Специалисты предупреждали, что Zoom может быть опасным. В частности, в клиенте для Windows была обнаружена уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли похищать данные пользователей. По данным CBS, многие пользователи Zoom стали жертвами вторжения посторонних в их приватные конференции. При этом люди, врывавшиеся в чужие чаты, оскорбляли их участников, использовали нецензурную брань и демонстрировали изображения порнографического характера.