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Техноблог

Google запретила сотрудникам пользоваться приложением Zoom: небезопасно

Корпорация Google запретила своим сотрудниками пользоваться приложением для видеозвонков и конференций Zoom, ставшим популярным в период глобального карантина, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщает The Independent.

Компания отказалась от использования приложения на рабочих компьютерах после того, как выяснилось, что Zoom может быть опасен: в Google обеспокоены новостями о наличии в Zoom уязвимостей, из-за которых приватные разговоры могут оказаться в распоряжении мошенников или попасть в Сеть. Несмотря на запрет устанавливать приложение, работники интернет-гиганта смогут продолжить пользоваться мобильной и браузерной версиями сервиса.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/149758/
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