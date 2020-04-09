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Техноблог

Экологичный аккумулятор будущего создали в Швеции

Фото из интернета. Аккумулятор еще не подходит для смартфонов, но это пока

В старейшем университете Швеции Упсалы создали протонный аккумулятор, который заряжается за считанные минуты, работает на морозе и не вредит окружающей среде. Исследования, сопровождающие разработку, опубликовали в журнале Angewandte Chemie.

К созданию полностью органического аккумулятора ученых подтолкнули экологические последствия использования батареек на основе оксидов металлов: лития, натрия, магния. Добыча, очистка и утилизация металлов вредят окружающей среде. Разработчики из Швеции обратили внимание на хиноны — органические соединения, которые помогают бактериям в процессах фотосинтеза и клеточного дыхания.

Из хинонов сделали раствор, высушили, осадили его и выделили твердые полимеры, которые превратили в анод и катод будущей экологичной батарейки. Органические электроды погрузили в кислый водный раствор — электролит — и пропустили электрический ток. Началась окислительная реакция, подобная той, которая происходит в привычных литий-ионных аккумуляторах. Единственная принципиальная разница в том, что вместо ионов щелочных металлов в дело вступили протоны — ионы атома водорода.

Емкость получившейся батареи пока не бьет рекорды: достигнута величина 60 мАч.

На таком запасе даже смартфон долго не проработает. У современных устройств емкости батарей варьируются от 3 000 до 5 000 мАч. Однако остальные характеристики настроили разработчиков на оптимистичный лад.

Протонный аккумулятор полностью заряжается всего за 100 секунд и выдерживает без потерь в емкости до 500 циклов зарядки.

Электролит при этом не выявил признаков взрывоопасности, зато показал адекватную работоспособность при температурах до 24 градусов.

Немного оптимизации, и человечество может получить экологичный аккумулятор, который успеет зарядиться, если вспомнить про него за 10 минут до выхода, и не выключится, когда на морозе экстренно позвонит начальник, отметила «Популярная механика».

«Нам предстоит еще многое сделать, прежде чем батарея станет предметом домашнего обихода, — говорят химики. — Тем не менее разработанная нами протонная батарея является большим шагом к возможности производства экологически чистых органических аккумуляторов в будущем».

Эксперименты по оптимизации батареи ученые планируют начать с тестирования разных типов хинонов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/149622/
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