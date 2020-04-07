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Техноблог

Производство масок, защищающих от коронавируса, запустила Apple

Фото @tim_cook/Twitter. Тим Кук демонстрирует маски, которые выпускает Apple

Apple будет производить миллион защитных масок для медработников в неделю. Об этом генеральный директор компании Тим Кук сообщил на своей странице в Twitter.

Защитные маски от Apple получили название iShield. Первую партию фирма доставила в больницу Кайзер в долине Санта-Клара в Калифорнии. Маски, состоящие из прозрачного пластика и головного ремня, будут использовать в качестве средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, который занимается лечением пациентов с COVID-19.

Как уточняет Digitaltrends, глава Apple назвал инициативу по выпуску масок «объединением усилий дизайнеров, инженеров, операторов, упаковщиков и поставщиков». Тим Кук пояснил, что каждое защитное средство собирается менее чем за 2 минуты.

Apple намерена в первую очередь обеспечить средствами защиты американские больницы, а затем отправлять их и в другие страны. Ранее компания поставила медработникам более 20 миллионов масок других производителей через свою цепочку поставщиков.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/149441/
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