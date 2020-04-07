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Техноблог

Пандемия коронавируса. Facebook будет следить за перемещением пользователей

Компания Facebook будет собирать данные о перемещении пользователей в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте организации.

Информация будет предоставляться властям США для сбора статистики на условиях анонимности. В компании заверили, что пользователи сохранят конфиденциальность.

На основе этих данных можно будет отслеживать, насколько граждане соблюдают предписанный режим карантина и социальную дистанцию и насколько серьезно относятся к принятым мерам безопасности. Станут известны штаты, между которыми наиболее активно перемещается население, создавая тем самым угрозу распространения COVID-19.

На сегодня число людей, которые заразились новым коронавирусом, составило 1 миллион 347 тысяч 676 человек. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/149407/
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