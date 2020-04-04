IT-штаб разработал цифровые платформы для мониторинга ситуации с коронавирусом

Экстренный IT-штаб при Госкомсвязи Кыргызстана разработал и запустил ряд цифровых продуктов. Об этом на брифинге сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев.

Читайте по теме В Кыргызстане формируют электронный учет находящихся на карантине

По его словам, в их числе интернет-ресурсы, на которых последняя информация о ситуации с коронавирусом в стране; ресурс, позволяющий проводить первичную самодиагностику гражданину, у которого есть вызывающие опасения симптомы; продукт, отслеживающий влияние вируса на мировую экономику, в том числе показатели Кыргызстана; чат-боты, позволяющие получить информацию на часто задаваемые вопросы о коронавирусе, и другие платформы.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, шестеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.