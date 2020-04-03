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Техноблог

WhatsApp разрешит использовать один аккаунт на двух смартфонах

Фото из Интернета

WhatsApp разрешит использовать один аккаунт на двух смартфонах. Подтверждение этого нашли в свежей бета-версии клиента с индексом 2.20.110.

В Twitter @WABetaInfo опубликовали скриншоты уведомления об изменении списка устройств, на которых активирован текущий аккаунт. Соответственно, они указывают на то, что одновременная работа WhatsApp на нескольких гаджетах уже реализована.

Ранее сообщалось, что команда мессенджера WhatsApp тестирует новую функцию, которая призвана помочь пользователям отличать правдивые сообщения от ложных перед пересылкой. Об этом сообщил портал TechCrunch.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/149033/
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