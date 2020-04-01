Появилось новое фото галактики созвездия Волосы Вероники

Спиральная галактика NGC 4651, находящаяся примерно в 60 миллионах световых лет от Земли, открыта еще в 1783 году астрономом Уильямом Гершелем. На днях ее новое изображение опубликовано на официальном сайте миссии «Хаббл».

NGC 4651 относится к созвездию Волосы Вероники и входит в так называемое Скопление Девы — кластер, состоящий из огромного количества галактик (по разным данным, от 1,3 до 2 тысяч).

Фото ESA/Hubble & NASA, D.Leonard. Спиральная галактика NGC 4651

По предположению астрономов, часть звездных потоков, составляющих ее зонтичную структуру, ранее принадлежала другой, более мелкой галактике, которая была поглощена и разорвана NGC 4651.

Ранее появилось фото, сделанное «Хабблом», космической спирали под кодовым названием NGC 691.