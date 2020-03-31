Смартфон Huawei P40 Pro возглавил рейтинг DxOMark

Лаборатория DxOMark протестировала флагманский смартфон Huawei P40 Pro, который ожидаемо занял первое место в рейтинге камерофонов.

Новинка набрала 128 общих баллов – 140 баллов за фотовозможности и 105 баллов за видео. Напомним, что на втором месте находятся Xiaomi Mi 10 Pro и Oppo Find X2 Pro со 124 баллами.

Авторы особенно отметили оптический зум с детализированными снимками и небольшим по сравнению с другими камерофонами количеством шума, очень быструю систему автофокусировки, лучший результат в режиме ночной съемки, отличное качество боке и лучший сверхширокугольный модуль на рынке. Самое интересное, что P40 Pro набрал самый высокий балл за съемку видео, хотя в этом компоненте камерофоны Huawei традиционно уступали смартфонам Apple.