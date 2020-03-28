Apple расскажет пользователям о коронавирусе с помощью специального приложения

Apple разработала приложение и веб-сайт для информирования пользователей о коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сайт компании.

Установить приложение CoViD-19 можно на официальных сервисах компании. Там пользователи могут ответить на несколько вопросов о самочувствии и перемещениях. Каждый также получит рекомендации по дальнейшему поведению.

Сервис позволяет оставаться в курсе последней информации о распространении коронавируса. Сервисы Apple разработали в сотрудничестве с федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний, Федеральным агентством США по чрезвычайным ситуациям и комиссией администрации президента США, которая координирует усилия по борьбе с распространением инфекции.