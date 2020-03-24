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Техноблог

Мессенджер WhatsApp тестирует функцию проверки сообщений на фейковые новости

Команда мессенджера WhatsApp тестирует новую функцию, которая призвана помочь пользователям отличать правдивые сообщения от ложных перед пересылкой. Об этом сообщил портал TechCrunch.

Функция предварительной проверки на фейковые новости появилась в последней бета-версии приложения под Android. Когда пользователь собирается переслать полученное сообщение, в интерфейсе появляется значок поиска. При нажатии на «лупу» контент проверяется поиском Google в интернете.

Выявленные фейковые новости часто выводятся наверху поисковой выдачи. Это позволит пользователям легко выяснить, является ли полученное сообщение правдивым и стоит ли распространять его среди друзей.

TechCrunch
Фото TechCrunch. WhatsApp поможет отличить правду от лжи

По словам представителя компании Facebook, которой сейчас принадлежит WhatsApp, данную функцию начнут распространять среди пользователей WhatsApp в ближайшем будущем.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/147791/
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