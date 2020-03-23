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Техноблог

Из-за коронавируса поставки смартфонов сократились почти в два раза

Фото из интернета. Столь сильного падения рынка мобильных телефонов не было даже во времена тяжелых финансовых кризисов

Аналитическая компания Strategy Analytics опубликовала отчет о мировом рынке смартфонов за февраль — поставки упали на рекордные 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это самое резкое падение за всю историю индустрии, такого не было даже во времена самых тяжелых финансовых кризисов, сообщил портал @hi-tech.

Резкое падение поставок телефонов стало прямым следствием пандемии коронавируса. Помимо очевидных проблем вроде месячного простоя заводов в Китае, где производится большая часть устройств, есть и другие последствия — проблемы с комплектующими, усложнилась логистика, резко упал спрос.

В первую очередь мобильный рынок пострадал за счет КНР и Азии — эти регионы занимают большую долю от мировых показателей. В феврале Китай начал постепенно отходить от карантина и все заводы почти восстановились, но теперь пандемия сместилась на страны Европы и США.

Это период, который индустрия производства смартфонов захочет забыть.

Нил Моустон, директор Strategy Analytics

Старший аналитик Йвен Ву считает, что 2020-й окажется самым слабым и страшным для рынка смартфонов и другой техники. По его мнению, падение поставок продолжится в марте за счет снижения спроса в Европе, Северной Америке и других регионах. Многие магазины закрылись, люди стараются не выходить из дома и не готовы тратить большие деньги на гаджеты.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/147630/
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