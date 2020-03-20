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Техноблог

Поселение викингов возрастом более 1 тысячи лет нашли в Ирландии

Фото Archaeological Projects Ltd. На месте раскопок

В Ирландии археологи обследовали участок, отведенный под строительство у стен Дублинского замка, и обнаружили следы древнего поселения, которое более тысячи лет назад викинги использовали в качестве военной базы. Об этом сообщил The History Blog.

По его данным, поселение викингов датировали IX веком. Археологи раскопали остатки рва, частокола и набережной. Это первый город викингов на территории современной Ирландии.

Поселение стояло на берегу. Вероятно, викинги использовали его в качестве военной базы. В бухте стояли их корабли, на которых они совершали набеги на гэльские поселения. Происходило это примерно с 795 года. Однако на протяжении полувека викинги не строили баз.

Archaeological Projects Ltd
Фото Archaeological Projects Ltd. На месте раскопок

Все изменилось около 841 года. Тогда викинги под предводительством военачальника Тургесия захватили гэльское поселение, которое называлось на местном наречии Дубн Линн. В раннем классическом ирландском языке слово dubh означало «черный» или «темный», а linn — «бассейн».

Город стоял на слиянии рек Лиффи и Поддл, на берегу Ирландского моря. Это естественная хорошо защищенная гавань.

Викинги решили обосноваться в захваченном городке. Однако у его стен они построили собственную базу, надежно укрепив оборонительными сооружениями. Глубокий ров и высокий острый частокол должны были уберечь викингов от местных воинов в случае мятежа.

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Раскопки показали, что более тысячи лет назад викинги могли размещать в Дублинском заливе до 200 кораблей. Тогда залив был гораздо шире, чем в наши дни.

Базу викингов построили у стен церкви Святого Михаила. Ее основали в VI веке, она одна из старейших церквей Ирландии. После ухода викингов камни из их поселения использовали для строительства Дублинского замка.

На месте самой базы со временем появилась сельскохозяйственная ферма, а в 1830 году там построили полицейский участок с камерами для задержанных.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/147284/
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