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Техноблог
Сюжет: Новый коронавирус

Крупнейшие соцсети объявили войну фейковым новостям о коронавирусе

Крупнейшие социальные сети объявили вне закона ложные сообщения о коронавирусе. В Twitter обещали ввести специальную маркировку для фейкового контента о COVID-19 и принудительно удалять недостоверную информацию, говорится в обнародованном сообщении компании, пишет «Российская газета».

«Наш подход к защите публичного дискурса никогда не был статичным. Это особенно актуально в эти беспрецедентные времена», — заявили в Twitter. В администрации популярной онлайн-платформы заверили, что будут активно вести консультации с международными учреждениями здравоохранения и национальными правительствами.

Накануне стало известно, что администрация Facebook пожертвовала $1 миллион Международной сети проверки фактов. Деньги также пойдут на кампанию против дезинформации о пневмонии нового типа.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус посетовал, что медикам по всему миру приходится бороться «не только с пандемией, но еще и с фейк-ньюс». По его словам, подобные новости «распространяют быстрее и гораздо проще, чем сам вирус, но при этом являются не менее опасными, чем он».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/147146/
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