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Техноблог

Британский тату-мастер расписала вручную кроссовер Lexus UX

Фото Lexus. Первый в мире татуированный автомобиль

Лондонский тату-специалист Клаудиа де Сабе использовала в качестве «холста» белый кроссовер, а вместо тату-машинки задействовала инструмент Dremel для нанесения на кузов рисунка, сообщила «Популярная механика».

В качестве темы для оформления японского автомобиля выбрали традиционный японский карп кои.

Сначала с помощью инструмента сняли верхний слой краски машины, нанесли контур рисунка, а затем кисточкой вручную раскрасили картинку. На работу ушло 5 литров краски, а часть элементов мастер декорировала сусальным золотом.

Весь проект от разработки до нанесения рисунка занял полгода. Непосредственно «татуировка» потребовала работы на протяжении пяти восьмичасовых смен.

Автомобиль создан в единственном экземпляре и не будет выставляться на продажу, но приблизительная стоимость нанесения тату-рисунка на кузов кроссовера составляет 120 тысяч фунтов стерлингов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/147129/
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