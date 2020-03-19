Британский тату-мастер расписала вручную кроссовер Lexus UX

Фото Lexus. Первый в мире татуированный автомобиль

Лондонский тату-специалист Клаудиа де Сабе использовала в качестве «холста» белый кроссовер, а вместо тату-машинки задействовала инструмент Dremel для нанесения на кузов рисунка, сообщила «Популярная механика».

В качестве темы для оформления японского автомобиля выбрали традиционный японский карп кои.

Сначала с помощью инструмента сняли верхний слой краски машины, нанесли контур рисунка, а затем кисточкой вручную раскрасили картинку. На работу ушло 5 литров краски, а часть элементов мастер декорировала сусальным золотом.

Весь проект от разработки до нанесения рисунка занял полгода. Непосредственно «татуировка» потребовала работы на протяжении пяти восьмичасовых смен.

Автомобиль создан в единственном экземпляре и не будет выставляться на продажу, но приблизительная стоимость нанесения тату-рисунка на кузов кроссовера составляет 120 тысяч фунтов стерлингов.