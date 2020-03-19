Apple представила новый iPad Pro, который еще больше похож на ноутбук

В плане формата iPad Pro 2020 года не изменился — есть модели с экраном 11 и 12,9 дюйма . Рамки остались все такими же маленькими, а дисплей стал лучше и с более качественным антибликовым покрытием. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Главное изменение пришлось на камеры — их теперь три. Есть обычный модуль с разрешением 12 мегапикселей, ультраширокоугольная камера на 10 мегапикселей и, главное, отдельный лидар (LiDAR). Это специальная камера, которая может измерять расстояние до объектов за счет определения скорости отражения света.

Лидар работает на расстоянии до пяти метров . За счет него планшет более точно определяет глубину сцен и расстояние до любого объекта в помещении. Это в первую очередь пригодится для дополненной реальности и, например, приложений вроде «Рулетка», которая с помощью камер позволяет измерить шкаф или любой другой объект.

Фото Apple. Например, лидар может с высокой точностью измерить угол подъема руки

iPad Pro 2020 года работает на процессоре Apple A12Z — чем он отличается от обычного Apple A12, пока неизвестно. Скорее всего, в плане производительности планшет останется на том же уровне, что и модели 2018 года, появится только поддержка новых функций.

Другое важное нововведение — полноценная поддержка курсора. iPad Pro научился работать с тачпадом и мышкой, специально для этого компания представила новый фирменный чехол-клавиатуру Magic Keyboard.