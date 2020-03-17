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Техноблог

Головокружительные маневры американского истребителя F-22 попали на видео

Фото @Combat_learjet/Twitter

Пользователь Twitter под ником @Combat_learjet опубликовал видеозапись воздушных маневров истребителя пятого поколения ВВС США F-22 Raptor. Ролик показал головокружительные маневры самолета во всех деталях.

F-22 обладает высокой маневренностью благодаря соотношению тяги к массе, системе управления полетом и двигателями с управляемым вектором тяги. Автору видео удалось записать полет истребителя в замедленной съемке, поэтому на кадрах можно разглядеть плавные движения всех элементов управления машины.

«Впечатляющая съемка. Прекрасный полет», — говорится в подписи к видео.

ВВС США приняли на вооружение первые модели F-22 в 2005 году. Он стал первым истребителем пятого поколения в арсенале военных. Основные боевые назначения «Раптора» — борьба с авиацией противника, прикрытие войск и тыловых объектов от ударов с воздуха. Он летает днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. У самолета 20-миллиметровое орудие M61A2 Vulcan, ракеты класса «воздух-воздух» и корректируемые авиабомбы, отметил портал @hi-tech.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146768/
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