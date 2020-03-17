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Техноблог

WhatsApp получит функцию удаления сообщений

Разработчики WhatsApp готовят к выпуску новую версию мессенджера, в которой появится возможность автоматического удаления сообщений в чате. Об этом сообщил портал WABetainfo.

По его данным, в более ранних версиях приложения функция работала только в групповых чатах, теперь ее действие расширят и на личные чаты.

Так, пользователи смогут настраивать срок удаления сообщений в настройках чата. Они могут автоматически удаляться через час, день, неделю, месяц или год после появления в переписке. Когда включена опция автоматического удаления сообщений, возле каждого сообщения появится значок с изображением часов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146761/
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