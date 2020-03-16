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Техноблог
Сюжет: Новый коронавирус

В связи с распространением коронавируса появились новые киберугрозы

Международный эксперт в области информационной безопасности — компания ESET сообщает о появлении новых киберугроз в связи с распространением коронавируса.

«Любые катастрофы, чрезвычайные ситуации, вызывающие общественные волнения, привлекают внимание мошенников, готовых воспользоваться паническими настроениями в обществе», — отметили в компании.

Злоумышленники распространяют новости от имени ВОЗ, призывая пользователей перейти по вредоносным ссылкам для получения якобы секретной и крайне важной информации о вирусе. Таким образом они похищают личную информацию и платежные данные, получая доступ к счетам жертв.

Важно быть внимательнее и проверять адрес e-mail, с которого пришло сообщение: адреса @who.com, @who.org или @who-safety.org не имеют отношения к ВОЗ.

Злоумышленники также прибегают к фейковым благотворительным акциям. Создаются рассылки с призывом отправить пожертвование на поиск вакцины от коронавируса для детей в Китае.

Популярность набирает мошенничество с фейковыми объявлениями о продаже медицинских масок и антисептиков для рук. С их помощью злоумышленники выманивают данные кредитных карт пользователей и похищают деньги со счетов.

Будьте особенно внимательны к любым ресурсам и рассылкам, содержащим упоминание коронавируса. Остерегайтесь мошеннических благотворительных организаций или краудфандинговых кампаний, направленных на борьбу с эпидемией. Игнорируйте сообщения, в которых запрашиваются ваши личные или платежные данные. Используйте комплексные антивирусные решения с модулями защиты электронной почты и функцией «Антифишинг».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146643/
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