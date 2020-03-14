Череп удивительного крошечного динозавра обнаружили в янтаре

Археологи нашли в янтаре череп древнего зубастого хищника, который уступает в размерах даже колибри. Об этом пишет «Популярная механика».

Сто миллионов лет назад, в середине Мезозойской эры, на Земле обитало великое множество разнообразных динозавров. Одни были гигантами, другие не превышали размером воробья. Палеонтологи уверены, что и это не предел: уникальная находка доказывает, что некоторые динозавры были даже меньше крошки-колибри.

Маленький череп, найденный внутри куска янтаря из северной части Мьянмы, поставил ученых в тупик. Команда исследователей окрестила необычного динозавра Oculudentavis khaungraae, то есть «зубоглазая птица».

Фото Han Zhixin. Реконструкция внешнего облика динозавра-птицы

Существо до конца не вписывается ни в критерии птиц, ни в критерии динозавров. Кости у него были крепкие (не такие полые и хрупкие, как у современных птиц), а узкие отверстия глазниц предполагают, что пик активности приходился на дневное время. Основной рацион крылатого хищника, скорее всего, составляли маленькие насекомые. Вот такой колибри-убийца, нечто среднее между «классическими» динозаврами и археоптериксом.

Фото Lida Xing. Кусочек янтаря с черепом

Исследователи надеются, что в будущем им удастся отыскать и другие фрагменты останков родственников этого существа. «Они до того маленькие, что искать их останки невероятно тяжело. Единственный шанс — надеяться на удачу и на то, что еще несколько «зубастых птиц» попались в смоляную ловушку и превратились в окаменелости», поясняют ученые.