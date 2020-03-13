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Техноблог

Игровой флагман ZTE Nubia Red Magic 5G получил несколько рекордных характеристик

Фото Nubia. Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G

Представлен новый игровой флагман ZTE Nubia Red Magic 5G, который получил сразу несколько рекордных характеристик. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Главной особенностью Nubia Red Magic 5G стал самый быстрый дисплей с частотой обновления 144 герц — он передает картинку плавнее всех остальных смартфонов на рынке. Вдобавок поставили сенсор, который работает с частотой 240 герц, чтобы экран моментально реагировал на нажатия.

В плане остальных характеристик это стандартный дисплей — диагональ 6,65 дюйма, Full HD+ разрешение, AMOLED-матрица. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

Nubia
Фото Nubia. Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G

Специально для геймеров на боковой грани корпуса установили дополнительные кнопки, которые можно использовать в играх. Внутри корпуса разместили систему активного охлаждения с миниатюрным кулером. Еще обещают уникальную систему 4D-отдачи через вибромоторчик.

Работает смартфон на флагманском процессоре Snapdragon 865 с 8 гигабайтами оперативной памяти (LPDDR5) в базовой версии. Но в продаже появится топовая модификация Nubia Red Magic 5G с 16 гигабайтами оперативной и 256 гигабайт постоянной памяти — впервые такой объем используют в смартфоне.

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Зато аккумулятор для таких характеристик получился скромным — 4500 мАч. Пока сложно понять, насколько его хватит для «тяжелых» игр, ведь это в первую очередь игровой флагман.

Еще на корпусе есть 3,5-мм разъем для проводных наушников и специальный коннетор для аксессуаров — например, с LAN-разъемом, чтобы подключиться к проводному интернету.

Цена на Nubia Red Magic 5G начинается от 3 тысяч 799 юаней (около 40 тысяч сомов) за модель 8/128 гигабайта. За топовую модификацию с 16/256 ГБ придется заплатить 5 тысяч 199 юаней (около 55 тысяч сомов).
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146419/
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