Игровой флагман ZTE Nubia Red Magic 5G получил несколько рекордных характеристик

Представлен новый игровой флагман ZTE Nubia Red Magic 5G, который получил сразу несколько рекордных характеристик. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Главной особенностью Nubia Red Magic 5G стал самый быстрый дисплей с частотой обновления 144 герц — он передает картинку плавнее всех остальных смартфонов на рынке. Вдобавок поставили сенсор, который работает с частотой 240 герц, чтобы экран моментально реагировал на нажатия.

В плане остальных характеристик это стандартный дисплей — диагональ 6,65 дюйма , Full HD+ разрешение, AMOLED-матрица. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

Фото Nubia. Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G

Специально для геймеров на боковой грани корпуса установили дополнительные кнопки, которые можно использовать в играх. Внутри корпуса разместили систему активного охлаждения с миниатюрным кулером. Еще обещают уникальную систему 4D-отдачи через вибромоторчик.

Работает смартфон на флагманском процессоре Snapdragon 865 с 8 гигабайтами оперативной памяти (LPDDR5) в базовой версии. Но в продаже появится топовая модификация Nubia Red Magic 5G с 16 гигабайтами оперативной и 256 гигабайт постоянной памяти — впервые такой объем используют в смартфоне.

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Зато аккумулятор для таких характеристик получился скромным — 4500 мАч. Пока сложно понять, насколько его хватит для «тяжелых» игр, ведь это в первую очередь игровой флагман.

Еще на корпусе есть 3,5-мм разъем для проводных наушников и специальный коннетор для аксессуаров — например, с LAN-разъемом, чтобы подключиться к проводному интернету.

Цена на Nubia Red Magic 5G начинается от 3 тысяч 799 юаней (около 40 тысяч сомов) за модель 8/128 гигабайта. За топовую модификацию с 16/256 ГБ придется заплатить 5 тысяч 199 юаней (около 55 тысяч сомов).