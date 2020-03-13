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Техноблог

Почти 140 новых малых планет нашли ученые в Солнечной системе

Фото Reidar Hahn, Fermilab. Телескоп Blanco Telescope, где использовалась камера Dark Energy Camera для проекта DES

Ученые, анализируя данные, собранные в течение нескольких лет проектом Dark Energy Survey (DES), обнаружили в Солнечной системе 139 ранее неизвестных малых планет. Об этом сообщила «Популярная механика».

Нептун является наиболее далекой планетой в Солнечной системе. За пределами его орбиты существует множество объектов — ученым известны около трех тысяч транснептуновых объектов (ТНО), включая небольшие астероиды, кометы, а также карликовые планеты, такие как Плутон.

Теперь число известных ТНО выросло — благодаря проекту, который, что интересно, не специализировался на их поиске. Речь о Dark Energy Survey (DES), предназначенном для исследования темной энергии.

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DES изучает небо шесть лет и может предложить астрономам множество информации для анализа. В новом исследовании специалисты изучили данные, полученные проектом в первые четыре года работы, и применили к ним новые техники для анализа.

Всего ученые обнаружили 316 транснептуновых объектов в изученных данных, причем 139 из них представляют собой новые, ранее неизвестные ТНО. Данные объекты находятся на расстоянии примерно от 30 астрономических единиц (что близко к орбите Нептуна) и до более чем 90 астрономических единиц.

В будущем ученые рассчитывают изучить данные, полученные DES в течение всех шести лет работы. Они предполагают, что это позволит найти около 500 новых ТНО.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146412/
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