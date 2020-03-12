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Техноблог

Новый смартфон Redmi Note 9 Pro Max может стать бестселлером

Фото Xiaomi. Презентация смартфона Redmi Note 9 Pro Max

Компания Redmi официально анонсировала бюджетный флагман линейки Redmi Note, который, как и ожидалось, получил название Redmi Note 9 Pro Max. Это будущий хит продаж, отметило издание iXBT.

При создании смартфона фирма использовала дизайн под названием Aura Balance. Его фронтальная часть выглядит привычно, а в области основной камеры удалось добиться определенной оригинальности.

Фронтальная камера устройства врезана в центральную верхнюю часть экрана, который имеет диагональ 6,67 дюйма. Это самый большой телефон линейки Redmi Note. Следующее изображение демонстрирует его рядом с Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 8 Pro.

Xiaomi
Фото Xiaomi. Смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Передняя и задняя панели устройства покрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Дактилоскопический датчик располагается на боковой панели.

Redmi Note 9 Pro Max доступен в трех официальных цветах: Aurora Blue, Glacier Color и Interstellar Black.

Камера включает главный модуль разрешением 64 мегапикселя, ультраширокоугольную камеру разрешением 8 мегапикселей, 5-мегапиксельную камеру для макросъемки и датчик глубины сцены разрешением 2 мегапикселя. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 мегапикселя.

В качестве аппаратной основы выступает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 720. Смартфон получил до 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт флеш-памяти, а также возможность установки карт памяти емкостью до 512 гигабайт.

Xiaomi
Фото Xiaomi. Смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Емкость аккумуляторной батареи Redmi Note 9 Pro Max составляет внушительные 5 020 мАч. Телефон поддерживают быструю зарядку мощностью 33 Вт, а соответствующее зарядное устройство присутствует в комплекте поставки.

Цены на различные версии нового смартфона: 6/64 гигабайта — $200, 6/128 гигабайт — $228, 8/128 гигабайт — $255.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146300/
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