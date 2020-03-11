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Техноблог

Появилось первое видео нового седана Hyundai Elantra

Фото YouTube. Новый седан Hyundai Elantra

Новый седан Hyundai Elantra готовится к мировой премьере, которая намечена на 17 марта 2020 года. Перед премьерой компания решила опубликовать тизерное видео автомобиля, сообщило издание «За рулем».

Новый Hyundai Elantra, как и старшая модель Sonata, будет выглядеть как четырехдверное купе, бока которого украшают резкие грани, словно у кристалла. С такой линией крыши и багажника седан действительно превратился в купе.

Видео демонстрирует новую решетку радиатора, которая стала заметно больше, получила узор, который напоминает грани кристалла, и сливается с фарами головного света, как и на других моделях марки.

Салон нового Hyundai Elantra выполнен в стиле минимализма. Центром интерьера является не рулевое колесо и место водителя, а большой сенсорный экран на центральной консоли. Ни на центральной консоли, ни на дверях не видно кнопок. На рулевом колесе есть пара клавиш.

В продажу автомобиль должен поступить в сентябре 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146170/
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