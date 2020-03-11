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Техноблог

Microsoft провела международную операцию против крупной хакерской сети

Отдел по борьбе с цифровыми преступлениями компании Microsoft изъял 6 миллионов доменов, подготовленных командой ботнета Necurs для хакерских атак на компьютеры. Об этом сообщило издание The New York Times.

Газета отметила, что операцию провели в сотрудничестве со спецслужбами 35 стран. Microsoft координировала их действия, чтобы они одновременно отключили хакерам доступ к интернету, после чего провела атаку собственными силами.

Работа Necurs координируется из России, утверждает издание со ссылкой на сотрудников служб разведки.

Они отмечают, что власти не поддерживают Necurs напрямую, но при этом не оказывают ей противодействия. По данным NYT, Necurs успела взломать 9 миллионов компьютеров по всему миру.

Атака против Necurs прошла из американской штаб-квартиры Microsoft в Редмонде, штат Калифорния. Сеть Necurs автоматически генерирует миллионы доменных адресов по заранее заданному алгоритму. Microsoft удалось воссоздать алгоритм и перехватить контроль над адресами, заявили The New York Times в компании.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146169/
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