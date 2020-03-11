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Техноблог

Новый флагманский смартфон NEX 3S 5G представила компания Vivo

Фото Vivo. Смартфон NEX 3S 5G

Компания Vivo представила свой новый флагманский смартфон — NEX 3S 5G. Новинка впечатляет, в частности экраном, который занимает 99,6 процента площади лицевой панели, сообщила «Популярная механика».

Новинка оборудована чипсетом Snapdragon 865 и, как ясно из названия, поддерживает работу с сетями пятого поколения. Смартфон оснащен 6,89-дюймовым экраном-«водопадом», заходящим на боковые торцы.

На задней панели устройства тройная камера, основной модуль которой имеет разрешение 64 мегапикселя. Два других модуля — 13-мегапиксельный сверхширокоугольный и 13-мегапиксельный телефото-модуль с двукратным оптическим и 20-кратным цифровым зумом. Селфи-камера — выдвижная с разрешением 16 мегапикселей и LED-вспышкой.

Vivo
Фото Vivo. Смартфон NEX 3S 5G

Оперативная память — 8 и 12 гигабайт. Объем флеш-памяти — 128 или 256 гигабайта. Емкость аккумулятора — 4350 мАч. Работает аппарат под управлением ОС Android 10. Смартфон не имеет 3,5-миллиметрового разъема для наушников.

Представленный в Китае NEX 3S 5G идет в двух вариантах — с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами флеш-памяти и 12/256 гигабайтами. Первый вариант стоит примерно $619, второй — около $763.

В продажу устройство должно поступить 14 марта. О возможном выходе смартфона за пределами Китая Vivo пока не сообщила.

Vivo
Фото Vivo. Смартфон NEX 3S 5G

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146154/
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