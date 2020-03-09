11:09
USD 84.87
EUR 91.65
RUB 1.10
Техноблог

Как смартфоны и компьютеры превращают мозг в «свалку», объяснили японские врачи

Фото © Depositphotos/Rawpixel. Мужчина работает за компьютером. Архивное фото

Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию деменции и депрессии. Об этом сообщило издание Nikkei Style со ссылкой на мнение японских ученых, передает РИА Новости.

По словам директора клиники памяти «Окумура» нейрохирурга Аюми Окумуры, в последнее время увеличилось количество случаев «нарушения памяти» у людей.

Такой диагноз ставят не только пожилым людям. В категории риска находятся лица от 30 до 60 лет. Именно они чаще пользуются компьютерами и телефонами, перегружая мозг информацией.

Когда количество вводимой информации увеличивается, мозг не справляется с обработкой и превращается в свалку.

Аюми Окумура

Чтобы избежать этого, врачи советуют обязательно давать мозгу отдых, сокращать время пользования девайсами и хорошо высыпаться. Полезен и краткий 15-минутный сон во время обеденного перерыва.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/145887/
просмотров: 4049
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за коронавируса поставки смартфонов сократились почти в два раза
Коронавирус сорвал презентацию необычного смартфона TCL с выдвижным экраном
Экран смартфона Galaxy Z Flip провалил тест на прочность — корябается ногтем
Игровая индустрия в Кыргызстане. В Бишкеке прошла выставка игр
Выпуск смартфонов BlackBerry прекратят в 2020 году
iPhone 11 Pro заподозрили в повышенном уровне электромагнитного излучения
Вывод ученых: смартфоны влияют на появление онкологических заболеваний
В слежке за пользователями обвинили китайскую Xiaomi
За взлом iPhone компания Apple заплатит $1,5 миллиона
iPhone 11 Pro постоянно следит за пользователями. Apple это признала
Популярные новости
Кыргызстан попал на&nbsp;сайт Google, отслеживающий передвижения людей на&nbsp;карантине Кыргызстан попал на сайт Google, отслеживающий передвижения людей на карантине
Появилось новое фото галактики созвездия Волосы Вероники Появилось новое фото галактики созвездия Волосы Вероники
Huawei нашла способ обойти санкции США Huawei нашла способ обойти санкции США
WhatsApp разрешит использовать один аккаунт на&nbsp;двух смартфонах WhatsApp разрешит использовать один аккаунт на двух смартфонах
Бизнес
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
Постинфекционная астения: как восстановиться? Постинфекционная астения: как восстановиться?
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
5 апреля, воскресенье
11:00
Жизнь в самоизоляции. Как правильно подготовиться к выходу из карантина Жизнь в самоизоляции. Как правильно подготовиться к вых...
10:55
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 апреля
10:53
В Кыргызстан поступило пять наборов тест-систем для ПЦР-диагностики коронавируса
10:51
Волонтеры продолжат доставлять гуманитарную помощь нуждающимся семьям
10:35
В Кыргызстане больные коронавирусом контактировали с 5 тысячами человек