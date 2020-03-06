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Техноблог

NASA объявило название нового марсохода — Perseverance

Фото nasa.gov. Марсоход Perseverance

Последние годы новый марсоход называли просто Mars 2020, и только сейчас для него выбрали полноценное имя — Perseverance («Настойчивость»). Об этом сообщило NASA.

Варианты имен предлагали американские студенты и школьники в рамках кампании Name the Rover — учащиеся должны были придумать название и объяснить его смысл в небольшом эссе на 150 слов. Потом несколько тысяч добровольцев отбирали лучшие варианты из всех.

Вариант Perseverance предложил семиклассник Александр Мезер из Спрингфилда (штат Вирджиния). Школьника пригласили посмотреть на запуск ракеты с новым марсоходом на Мыс Канаверал, где находится космический центр во Флориде (США).

Perseverance отправят на Марс для обнаружения признаков жизни на планете. Также он станет частью миссии по доставке образцов с поверхности Марса: он в определенных точках будет выкапывать породу, после их подберет другой аппарат и отправит на Землю.

Марсоход должен приземлиться на Красной планете 18 февраля 2021 года в районе кратера Джезеро — считается, что раньше в этой местности проходило русло реки. Это одно из тех мест, где могли сохраниться следы живых организмов на планете.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/145704/
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