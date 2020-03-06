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Техноблог

У WhatsApp проблемы — его можно взломать через GIF-файлы

В WhatsApp обнаружили очередную уязвимость, используя которую сетевые злоумышленники могут получить доступ к личной переписке пользователей и пересылаемым фото. Об этом сообщило издание «АиФ».

Обнаруженная специалистами уязвимость gif Hack позволяет отправить взломанный анимированный файл GIF, при открытии которого происходит заражение устройства жертвы.

Вредоносные GIF-файлы могут сработать автоматически, когда владелец мобильного устройства открывает галерею изображений, чтобы, например, отправить картинку кому-то из друзей.

Эксперты рекомендуют обновить месссенджеры всем, кто использует WhatsApp на смартфонах под управлением Android 8.1 и 9.1.

В новых версиях приложения ошибку успели исправить.

Кроме того, эксперты советуют пользователям проявлять внимательность — не открывать фальшивые сайты, подозрительные GIF-анимации и ссылки, полученные от незнакомцев. Также следует регулярно обновлять приложения — разработчики исправляют ошибки и выпускают свежие версии.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/145695/
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