Снизить вред от смартфона. Ученые предложили несколько способов

Есть несколько способов снизить риски от использования мобильных устройств, уверена научный сотрудник малазийского университета Perdana University Эрна Фариза Мод Пут. Речь о болях, микротравмах и неприятных ощущениях в разных частях тела, возникающих при использовании смартфона, сообщил портал RG Digital.

Свои рекомендации эксперт опубликовала на сайте образовательного учреждения:

1 1. Найдите смартфон, который подходит вам по размеру. Вы должны коснуться экрана с разных сторон большим и указательным пальцами. Большой экран — не признак подходящего смартфона.

2 2. Старайтесь переключаться между большими и другими пальцами при наборе текста — это позволит снизить боль. Если есть возможность — набирайте текст указательными пальцами, положив смартфон на твердую поверхность. Если вы печатаете одной рукой — меняйте руку время от времени, а также старайтесь использовать не кончики больших пальцев, а подушечки. Запястья должны быть выпрямлены.

3 3. Шею и спину при использовании смартфона нужно выпрямить. Не держите смартфон на коленях или ниже уровня груди — пусть он находится на уровне подбородка или глаз, чтобы шею не приходилось наклонять. Не рекомендуется также слишком крепко сжимать устройство.

4 4. Настройте смартфон так, чтобы самые часто используемые объекты находились в нижней части экрана. Попробуйте максимально задействовать голосовое управление — при помощи Siri или ассистента Google. При разговоре старайтесь не держать аппарат между ухом и плечом, лучше купите беспроводные наушники с микрофоном.