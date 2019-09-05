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Техноблог

Смартфоны Honor 20s и Honor Play 3 представили официально

Фото Gizmochina. Смартфон Honor 20s

Известный китайский бренд Honor представил два новых смартфона Honor 20s и Honor Play 3, которые получили неплохие характеристики при доступной цене. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По его данным, спереди устройства очень похожи, но заметно различаются внутри, чтобы и цена на гаджеты различалась в два раза.

Смартфон Honor 20s работает на базе процессора Kirin 810, имеет 6,26-дюймовый IPS-экран с FullHD+ разрешением. На выбор две модификации оперативной памяти — 6 или 8 гигабайт. Объем встроенной одинаковый — 128 гигабайт. Емкость аккумулятор составляет 3 750 мАч, есть поддержка Вт быстрой зарядки.

Фото Gizmochina. Honor 20s
На задней панели три камеры: 48-мегапиксельная основная, 8-мегапиксельная широкоугольная и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера получила разрешение 32 мегапикселя.

За Honor 20s с 6/128 гигабат просят 1 899 юаней (около 19 тысяч сомов). Версия на 8/128 гигабайт стоит 2 199 юаней (около 22 тысяч сомов).

В продаже смартфон появится в черном, белом и голубом вариантах цвета.

У гаджета процессор Kirin 710F, дисплей 6,39 дюйма с разрешением HD+. Доступно три варианта памяти: 4/64, 4/128 и 6/64 гигабайта. Аккумулятор получил емкость 4 000 мАч.

Honor Play 3 на 4/64 гигабайта стоит 999 юаней (около 10 тысяч сомов). Версии на 4/128 и 6/64 гигабата — 1 299 юаней (около 13 тысяч сомов).

Разрешение основной камеры смартфона составляет 48 мегапикселей, есть 8-мегаписксельная широкоугольная и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера на 8 мегапикселей установлена в небольшом вырезе на дисплее.
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