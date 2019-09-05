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Техноблог

Рейтинг самых мощных Android-смартфонов в мире возглавил Nubia Z20

Фото NDTV Gadgets. Nubia Z20 имеет AMOLED дисплеи как спереди, так и сзади

Разработчики бенчмарка AnTuTu обнародовали рейтинг наиболее производительных смартфонов на базе операционной системы Android за август 2019 года. Его возглавил аппарат Nubia Z20, сообщил портал RG Digital.

На AliExpress его можно приобрести по цене от 35 тысяч сомов. Смартфон работает на базе топового процессора Snapdragon 855, оснащен 8 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти, экраном 6,42 дюйма, тройной камерой на 48 мегапикселей и аккумулятором емкостью 4 000 мАч.

В тесте AnTuTu аппарат набрал 450 040 баллов.

В десятку мощнейших Android-устройств также входят iQoo Pro 5G, Samsung Galaxy Note 10 и 10+, Pioneer X1, Meizu 16s Pro и новинки от Xiaomi — Redmi Note 8 и Note 8 Pro.
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