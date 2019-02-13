Устройство, которое заряжается от Wi-Fi, создают ученые в США

Ученые из Массачусетского технологического института сделали первый шаг к созданию устройства, которое использует Wi-Fi в качестве источника питания. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Устройства, которые преобразуют энергию поля падающей на них электромагнитной волны в постоянный ток, известны давно. Их называют выпрямляющими антеннами, или ректеннами.

Американские ученые продемонстрировали новое устройство такого рода, которое при помощи трансформирующейся радиочастотной антенны способно улавливать электромагнитные волны (в том числе и сигналы от точки Wi-Fi) как переменный электрический ток.

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Такая антенна подсоединяется к 2D-полупроводнику толщиной в несколько атомов, где переменный ток преобразуется в постоянный. При помощи подобной схемы инженеры смогут создавать портативные устройства, которым не нужны аккумуляторы и батареи. Заряжаться они будут в буквальном смысле слова из воздуха.

Кроме того, устройство для преобразования радиосигналов в ток будет гибким и может выпускаться в форме, напоминающей пленку.

«Мы разработали способ питать энергией Wi-Fi сложные электронные системы будущего, который позволит сделать умным каждый объект вокруг нас», — говорит один из авторов изобретения Томас Паласиос.