Танцоры из Кыргызстана стали чемпионами на турнире в России

Кыргызстанцы победили на ежегодном международном турнире «Вальс Победы 2018» по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, соревнования проходили в Москве (Россия). За победу боролись более 3,4 тысячи пар из 19 стран, в том числе отечественный дуэт Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова. Им удалось подняться на пьедестал почета сразу в шести номинациях.

В категории «юниоры-1, латина» они завоевали золотую награду. Кроме того, у них четыре серебряные и бронзовая медаль.