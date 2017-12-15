18:16
-7
USD 69.75
EUR 82.48
RUB 1.19
Спорт

В Федерации волейбола Кыргызстана подвели итоги 2017 года

В Федерации волейбола Кыргызстана подвели итоги уходящего года. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ФВ КР.

Федерация подготовила видео, где рассказывает о своих успехах. Сезон начался с ее награждения спортивным ведомством за прорыв в 2016-м. После этого она с удвоенной энергией стала покорять новые высоты.

Главные достижения на международной арене – «золото» мужской сборной на зональном чемпионате Азии и «бронза» женской на Исламских играх солидарности. Кыргызстан принял этап отбора на чемпионат мира-2018; в столице открылась первая площадка для пляжного волейбола. Официально создана Волейбольная лига матерей. Наши игроки все активнее пробуют себя в заграничных клубах.

«Волейболом в стране активно занимаются 127 тысяч человек. В наличии 310 команд», - добавили в ФВ КР.

Позднее федерация по традиции определит лучших игроков года.
Ссылка:
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке прошел первый чемпионат Волейбольной лиги матерей
EREM стал чемпионом Кыргызстана по волейболу
«Ош Бажы» выиграл чемпионат Кыргызстана среди команд высшей лиги по волейболу
В Кыргызстане появилась Волейбольная лига матерей
Волейболистками из Кыргызстана заинтересовались на Мальдивах
Лидер сборной Кыргызстана по волейболу будет играть в Таиланде
Команда из Кыргызстана выиграла международный турнир по волейболу
Президентом Федерации волейбола Кыргызстана вновь стал Эльмурза Сатыбалдиев
В Бишкеке появилась первая площадка для пляжного волейбола
«Улар» и «Салам-Алик» выиграли второй тур чемпионата КР по пляжному волейболу
Популярные новости
Акжол Махмудов. Секреты чемпиона мира Акжол Махмудов. Секреты чемпиона мира
Промах года! Александр Кокорин не&nbsp;забил с&nbsp;метра в&nbsp;пустые ворота Промах года! Александр Кокорин не забил с метра в пустые ворота
Кикбоксер Алексей Федосеев выиграл профессиональный бой на&nbsp;турнире в&nbsp;Польше Кикбоксер Алексей Федосеев выиграл профессиональный бой на турнире в Польше
Трамплин для чемпионов: в&nbsp;Бишкеке прошел Кубок надежды по&nbsp;таэквондо ITF Трамплин для чемпионов: в Бишкеке прошел Кубок надежды по таэквондо ITF
Бизнес
Новогодняя АКЦИЯ в&nbsp;O!Store: Получите бонус до&nbsp;1000 сомов Новогодняя АКЦИЯ в O!Store: Получите бонус до 1000 сомов
Mega iTV&nbsp;&mdash; наслаждайся возможностями цифрового телевидения! Mega iTV — наслаждайся возможностями цифрового телевидения!
Оплатить за&nbsp;домофон (услуги ИП&nbsp;Галимова И.Р.) теперь можно и&nbsp;в&nbsp;БТА Банке Оплатить за домофон (услуги ИП Галимова И.Р.) теперь можно и в БТА Банке
Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на границе с Таджикистаном