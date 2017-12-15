С прицелом на чемпионат Азии: в Бишкеке проходит Кубок страны по вольной борьбе

Любители вольной борьбы ликуют: в Бишкеке 14 декабря стартовал Кубок Кыргызстана. Корреспондент ИА «24.kg» наблюдал за ходом первого дня состязаний.

Обычно главным турниром сезона, не считая международных, у нас является чемпионат страны. Кубок уступает по значимости.

Но в этот раз его статус особый: на нем проводится отбор в сборную Кыргызстана для участия в чемпионате Азии-2018, который пройдет в конце февраля — начале марта в Бишкеке.

Наверняка любой борец мечтает выступить на турнире такого уровня. Тем более когда он проводится на родине. Так что мотивация у участников турнира запредельная. Схватки напряженные и бескомпромиссные.

Фото ИА «24.kg». Эпизод Кубка Кыргызстана по вольной борьбе — турнира памяти Кожомкула, 14 декабря 2017 года

В первый день разыгрывали пять комплектов наград.

Непредсказуемо развивались события финала в весовой категории 57 килограммов. Алмаз Сманбеков и Мырзаназар уулу Бекболот попеременно владели инициативой. На исходе первого периода Сманбеков подловил соперника и прижал к ковру. Рефери зафиксировал досрочную победу. Третье место в итоговом протоколе разделили Кубанычбек Таштанбеков и Абдинасир уулу Бексултан.





В весе 65 кг Эрназар Акматалиев в упорной борьбе сломил сопротивление Тилека Шаршеева. Нургазы Абдуразаков и Адылбек Мойдунов — третьи.

Борьба, наверное, самый популярный олимпийский вид спорта в Кыргызстане. И уж точно самый развитый. Но даже по ней чемпионаты Азии у нас проводят нечасто — в немалой степени из-за устаревшей спортивной инфраструктуры.

Фото ИА «24.kg». Эпизод Кубка Кыргызстана по вольной борьбе — турнира памяти Кожомкула, 14 декабря 2017 года

Индийский Нью-Дели, к примеру, принял три «взрослых» ЧА за восемь лет — в 2010-м, 2013-м и 2017-м. В Бишкеке за это время прошел лишь один континентальный турнир (в 2012-м), причем среди кадетов. Чемпионат Азии среди взрослых последний раз проходил здесь в 2007-м.

К счастью, инфраструктура обновляется: появляются объекты, где не стыдно встречать друзей-соперников.

Кроме нас, на проведение ЧА претендовали Китай, Казахстан и Таиланд. Кыргызская школа борьбы достойно показывает себя на мировой арене. Успешно ведется популяризация этого вида спорта. Поэтому турнир доверили нам. Первый вице-президент Федерации борьбы КР Асылбек уулу Дамирбек

«Идея провести ЧА в КР принадлежит нашей федерации. Хотим поднять вольную, греко-римскую и женскую борьбу в стране на еще более высокий уровень, сделать еще популярнее», — сообщил ИА «24.kg» Асылбек уулу Дамирбек.

«На последних ЧА наши борцы выигрывают минимум семь-восемь медалей. Дома стены помогают; надеюсь, на ЧА-2018 число наград удвоится», — добавил он.

Фото ИА «24.kg». Эпизод Кубка Кыргызстана по вольной борьбе — турнира памяти Кожомкула, 14 декабря 2017 года

Уходящий год для наших вольников получился насыщенным. В мае они с интервалом в неделю завоевали по две медали на ЧА и Исламских играх. А вот на чемпионате мира и Азиаде, прошедших в августе-сентябре, в призеры не попали.

Сезоном удовлетворен. После Олимпиады в Рио в сборной произошла смена поколений: пришла молодежь. Главный тренер сборной КР Руслан Маджинов

«Все идет закономерно, по плану. ...На нынешнем турнире есть очень интересные молодые спортсмены, с которыми хочется поработать. В ближайшее время вызовем их в национальную сборную», — сказалглавный тренер сборной КР Руслан Маджинов.

— Ваш прогноз на ЧА-2018?

— Прогнозы — дело неблагодарное. Наша задача — подготовить. Остальное зависит от самих спортсменов. Если выложатся и покажут все свои качества, думаю, все будет в порядке.

Фото ИА «24.kg». Эпизод Кубка Кыргызстана по вольной борьбе — турнира памяти Кожомкула, 14 декабря 2017 года

Любопытно, что Кубок КР-2017 совместили с традиционным мемориалом Каба уулу Кожомкула. «Последние два года турнир памяти Кожомкула выпадает на месяц Орозо, и не получается провести его согласно календарю. В 2016-м провели осенью, а в 2017-м из-за плотного графика объединили с этим кубком, — отметил наставник сборной.

Кожомкул, конечно, заслуживает мемориального турнира. Думаю, славная традиция продолжится, и на следующий год проведем его на уровне. Руслан Маджинов

Особый интерес вызывало противостояние в категории 74 килограмма, где серебряный призер ЧА-2017 Муслим Евлоев боролся с Айбеком Насировым. Евлоев выглядел фаворитом и, не сильно напрягаясь, уверенно победил. Третьими стали Саид Хасан Демильханво и Нуртилек Карыпбаев.

Финал в весе 86 кг между Таалайбеком уулу Динисламбеком и Айбеком Темишовым получился не столь зрелищным. Они долго топтались на месте и лишь под конец «проснулись». В итоге судьи отдали предпочтение Таалайбеку уулу Динисламбеку. На третьей строчке Бекбол Жапаралиев и Сымбат Сулайманов.

Решающий поединок в категории 97 кг продлился лишь около минуты. Айбек Усупов с первых секунд бросился атаковать Абдулазиза Абитова, выполнил несколько эффективных приемов и взял верх досрочно. «Бронзу» выиграли Фархад Икрамов и Арзуубек Карыбеков.

Сегодня борцы оспорят еще пять комплектов медалей. Турнир проходит в спорткомплексе в жилмассиве «Арча-Бешик».