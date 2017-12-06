Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу – чемпион турнира Tsunami Cup 2017. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Фото ФФ КР. Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу

Соревнования прошли 2-6 декабря в Индонезии с участием четырех команд. По регламенту возраст игроков не должен был превышать 23 года. При этом команды могли включить в состав трех более взрослых футболистов.

В первом туре сборная КР уверенно одолела команду Монголии, во втором разгромила Бруней. Сегодня в заключительном туре кыргызстанцы победили индонезийцев – 1:0. На 20-й минуте гол забил Бекжан Сагынбаев.

Подопечные Игоря Кудренко завершают турнир со стопроцентным показателем: девять очков из девяти возможных.