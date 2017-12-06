Вице-президент НОК Кыргызстана прокомментировал недопуск сборной РФ к Олимпиаде

Вице-президент Национального олимпийского комитета Кыргызстана Александр Воинов прокомментировал ИА «24.kg» отстранение сборной России от Олимпиады-2018.

«В этой ситуации вижу достаточно много политических моментов. Если уж принимать такие решения в отношении участников Олимпийских игр, то можно в полном составе дисквалифицировать достаточно много стран. Мы, спортсмены, в своем кругу прекрасно знаем, кто «заряжен», а кто нет», — сказал Александр Воинов.

«Не могу понять: дисквалифицируют страну или спортсменов? Если некоторые будут выступать под нейтральным (белым) флагом, они же все равно останутся гражданами России. Участник Олимпиады должен представлять какую-то страну, — отметил Александр Воинов. — А если выйдут под белым флагом, можно предположить, будто сдаются. Белый флаг не вызывает никаких чувств! Я бы никогда не смог выступать под ним».