Сборную России отстранили от зимней Олимпиады-2018

Исполком Международного олимпийского комитета по итогам заседания в Лозанне решил отстранить сборную России от зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает сайт bbc.com со ссылкой на МОК.

Как отмечается, российские спортсмены, не замешанные в употреблении допинга, смогут выступить под нейтральным флагом. «Приглашенные будут участвовать (в индивидуальных или командных соревнованиях) под титулом «олимпийский спортсмен из России». Они будут соревноваться только под этим именем и под олимпийским флагом. Олимпийский гимн будет исполнен на каждой церемонии», - говорится в пресс-релизе МОК.

Олимпийский комитет России дисквалифицирован.

Это первое в истории Олимпиады отстранение страны за допинг.