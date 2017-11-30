В Бишкеке провели состязания по традиционному ушу имени Замиры Байжановой

В Бишкеке в центре «Жаштык» провели юношеский турнир по традиционному ушу имени Замиры Байжановой. Об этом сообщили в Федерации традиционного ушу Кыргызстана.

Участвовали более 150 спортсменов в возрасте от 7 до 21 года из столицы и регионов. «Они соревновались в технике различных стилей ушу, продемонстрировав ее в командном исполнении. Также судейской бригадой оценивались выступления в технике обусловленных поединков и по программе «железный всадник», - сказали в федерации.

Судьи особо отметили боевые команды, за которые выступили представители клубов/школ «Молния», «Чжундао», «ЛиУ», «Тянь-Шань», «Орто-Урюктинский клуб».