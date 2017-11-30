Наш Овечкин: как юный хоккеист из Кыргызстана прорывается в НХЛ

Нуртемир Сулайманов один из тех, кто в будущем составит элиту отечественного хоккея.

Ему всего восемь лет, а он уже играет в одном из лучших клубов Европы и ставит амбициозную цель — пробиться в НХЛ.

Недавно приехал в Бишкек, чтобы за местную команду выступить на престижном турнире в США. Перед отъездом вундеркинд рассказал ИА «24.kg» о своей любви к учебе и спорту, мечтах и кумирах. В беседе также участвовала его мама Меергуль Маматова.

Фото М.Маматовой. Нуртемир Сулайманов — юная надежда отечественного хоккея

Наш герой — сын депутата Жогорку Кенеша Алтынбека Сулайманова. В три года попал в секцию к тренеру Ринату Мустафаеву. Играя за клуб «Бишкек», завоевал массу медалей, много раз признавался лучшим игроком соревнований. Летом отправился на просмотр в питерский СКА. Там его уровень оценили и предложили остаться. Полгода живет в Санкт-Петербурге.

Из любви к экзотике

Меергуль Маматова (М.М.): — Нет. Но спорт любим. Папа раньше увлекался футболом, сейчас — борьбой, боксом и смешанными единоборствам.

— Почему же сын выбрал хоккей?

М.М.: — Это была совместная инициатива родителей. Хоккей — экзотический вид спорта для Кыргызстана. Отдали сына в секцию ради интереса, а потом вошли во вкус.

В прошлые годы Нуртемир не раз выезжал на зарубежные турниры. Дважды был в Новосибирске, выступал в Сочи, Казахстане... Меергуль Маматова

Нуртемир Сулайманов (Н.С.): — В 2016-м на турнире в Сочи мы заняли третье место. Могли стать вторыми, если бы судья не отменил чистый гол. Оказалось, за другую команду играл его сын.

Я центральный нападающий. Голы забиваю почти в каждом поединке.

— Что можешь рассказать про свой нынешний клуб?

Н.С.: — Он участвует в чемпионате России среди спортсменов 2009 года рождения и младше. Ездит по всей стране. Нынешний сезон начался 1,5 месяца назад; в турнирной таблице СКА уверенно лидирует. До конца чемпионата осталось провести две игры.

Тренирует нас Артем Маль — добрый, но справедливый наставник. У меня в команде уже появились друзья. Нуртемир Сулайманов

М.М.: — Нуртемир хорошо влился в состав: недавно на одном из матчей получил диплом самому полезному игроку в команде.

— Увлечение хоккеем обходится дорого?

М.М.: — Цена на экипировку достигает 1,5 тысячи евро. А так как ребенок растет, ее надо менять один раз в два года.

Фото М.Маматовой. Нуртемир Сулайманов — юная надежда отечественного хоккея

Государство иногда помогает с поездками на международные соревнования. Все остальные траты — на родителях.

Ответственная миссия

— Наверное, нелегко такому юному вдали от дома.

М.М.: — Мы с супругом навещаем сына каждые две недели. А так за ним присматривает двоюродный брат.

Радует, что, играя за рубежом, Нуртемир с самого раннего возраста приучается к самостоятельности. На его плечах уже лежит какая-то ответственность.

— Школу пришлось поменять?

М.М.: — Здесь он окончил первый класс в физико-математическом лицее № 61. Там учится в спортивном классе: каждый день они проводят по три тренировки на льду и практикуются вне его. И так шесть дней в неделю. В общем, скучать сыну некогда.

Фото М.Маматовой. Нуртемир Сулайманов — юная надежда отечественного хоккея

— Хорошо учится?

М.М.: — Классный руководитель его очень хвалит. Спрашивает, откуда у него такая поставленная русская речь.

— Есть любимый предмет?

Н.С.: — Математика: нравится решать задачи и примеры.

— А хобби?

Н.С.: — Учусь играть на гитаре. Люблю шахматы. Когда скучно, достаю любимый учебник математики.

Все как у взрослых

— Хоккей считается травмоопасным видом спорта...

Н.С.: — У меня серьезных травм не было. Лишь однажды подвернул ногу, и наложили гипс.

— На матчах бывают драки?

М.М.: — Дерутся очень часто. Прямо как взрослые хоккеисты!

Фото М.Маматовой. Нуртемир Сулайманов (справа) — юная надежда отечественного хоккея

— Вдруг сыну нос разобьют?!

М.М.: — За это не переживаем, так как он в защитной амуниции. К тому же надо иногда давать мальчикам волю.

— Есть кумиры?

Александр Овечкин из России и Сидни Кросби из Канады. У Кросби нравится техника. А Овечкин бросает от синей линии, как я. Мечтаю лично с ним познакомиться и стать таким же. Нуртемир Сулайманов

— Где хотел бы играть в будущем?

Н.С.: — Для начала — в Молодежной хоккейной лиге. Затем — в КХЛ и НХЛ.

— Попадание в НХЛ с лихвой оправдает затраченные средства...

М.М.: — Это одно. В первую очередь важна самореализация личности.