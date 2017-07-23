У Кыргызстана одна медаль в третий день чемпионата Азии по борьбе

У Кыргызстана одна медаль в третий день чемпионата Азии среди кадетов по борьбе. Об этом сообщает официальный сайт Объединенного мира борьбы.

ЧА продолжается в городе Бангкоке (Таиланд). 22 июля прошли состязания в пяти весовых категориях по женской борьбе и в трех – по вольной. Среди вольников в весе 42 килограмма наш Бекзат Алмаз уулу занял третье место. Абдымалик Карачов (50 кг) и Кадыржан Киргизбаев (58 кг) остановились в шаге от «бронзы» и стали пятыми.

Сегодня борцы вольного стиля оспорят еще семь комплектов медалей, и на этом ЧА завершится.