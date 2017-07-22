Как мушкетер из Кыргызстана покорил Европу

В конце мая уроженец Кыргызстана Андрей Хребтов стал чемпионом Европы среди ветеранов по фехтованию. Недавно он приехал в Бишкек и рассказал ИА «24.kg», чего стоил ему успех на ЧЕ, о своей жизни в России и отношении к родине.

Хребтов родился в 1977 году. В 10 лет увлекся пятиборьем, в 25 перешел в фехтование. Застал эпоху, когда эти виды у нас были в расцвете. Успешно выступал на чемпионатах Азии и Азиатских играх. В 2002-м уехал в Санкт-Петербург, а честь КР на турнирах защищал до 2010-го.

Итальянские приключения

— Давно перешли в ветераны?

— Сорок лет — тот возраст, с которого можно среди них выступать. Увидев снимок с чемпионата России, где я стал вторым, один товарищ в соцсети написал: «Андрей, ты что, уже ветеран?»

«Не уже, а еще», — сказал я. Буду выступать и среди ветеранов, и среди мужчин. Турниров будет больше. Ведь главное в спорте — соревнования. Тренироваться просто так — пустая трата времени.

— Много тренируетесь?

— Чем старше спортсмен, тем вреднее его организму перерывы в тренировочном процессе. Прежде занимался пять-шесть раз в неделю, а теперь иногда доходит до девяти. Помимо фехтования, занимаюсь общефизической подготовкой, включающей бег и плавание (почти пятиборье!). Днем работа, вечером — спорт.

— На ветеранских турнирах накал страстей сравним с мужскими?

— Бывших шпажистов не бывает! Даже в зрелом возрасте фехтуют с большой самоотдачей. Предварительный этап на ветеранском чемпионате России-2017, например, мне показался даже труднее, чем на мужском. Молодые спортсмены выносливы и быстры, но им не всегда хватает технико-тактической зрелости. А тут все грамотные: полностью отдают себе отчет, что могут, а что нет. Делаешь глупость — наказывают немедленно.

Если брать ЧЕ, где я победил, то по уровню участников он, пожалуй, даже превзошел ветеранский ЧМ. На ЧМ от страны могут выступить не более четырех человек, а на ЧЕ — неограниченно. Одних только итальянцев и французов, у которых фехтование чуть ли не национальный вид спорта, на ЧЕ было человек по 60. И это только среди шпажистов.

В финале мне противостоял бронзовый призер Олимпиады-2000 Габриэле Маньи. Бой начался с неприятного для меня счета 1:5. Мелькнула мысль: надо же было выйти в финал, чтобы так бездарно проигрывать!… Потом стал сокращать отставание (3:6, 5:7). А при счете 8:8 подумал: ну теперь поборемся! И выиграл — 10:8.

— Чем запомнился ЧЕ?

— Дружелюбной атмосферой и братским отношением спортсменов друг к другу. Все в духе заветов основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена.

На церемонию награждения хотел выйти в футболке сборной России и фехтовальных штанах. Судья говорит: «Так нельзя, нужен парадный костюм». Невыход на награждение — дисквалификация. Стал срочно искать выход из положения. Увидел в зале товарища, выступавшего в категории старше 60 лет, и снял с него штаны. У одной из рапиристок взял куртку. У меня 54-й размер, а та 46-го. Судья на все это смотрел неодобрительно, но сделать ничего не мог: а вдруг мне нравится носить вещи в обтяжку? Так и вышел за золотой медалью в больших брюках и тесной куртке.

Кроме медали итальянцы вручили бутылку дорогого вина. Но ехал я не за этим. Когда играет гимн твоей страны, испытываешь непередаваемые чувства!

Первую неделю после приезда домой был такой ажиотаж! На тренировках все хотели меня победить. В первом же бою один спарринг-партнер как попер в атаку! Я дал отпор и… сломал об него новый клинок.

Ближе, чем кажется

— Следите за кыргызским спортом?

— Да, особенно за пятиборьем и фехтованием. 20 лет дружим с известным альпинистом Сергеем Селиверстовым. Нравится молодая Федерация триатлона. Уверен, через два-три года она будет одной из лучших в КР: сформировала тренерский штаб, открыла детские школы и спокойно работает. Радует, что развиваются виды, которых в КР раньше не было. К примеру, хоккей и фигурное катание. Думаю, при желании здесь можно преуспеть в развитии любого вида.

Слежу не только за спортивной, но и обычной жизнью Кыргызстана. Бишкек — мой родной город. Говорят, рай находится под ногами матери. Значит, сейчас я в раю.

— Часто приезжаете?

— При первой возможности. В прошлый приезд тренировался с местными фехтовальщиками. В 2016-м, увы, не сумел съездить на Иссык-Куль. В этот раз точно поеду. Иссык-Куль — наше все! Особенно южный берег, не сильно тронутый цивилизацией.

В КР у меня родители, братья и бабушка, пережившая блокаду Ленинграда. Вхожу в Кыргызское общество блокадников Ленинграда и, когда требуется, по мере сил помогаю ему в организационных вопросах. В мае в Ленинградской области открыли отреставрированный мемориальный комплекс с памятной доской кыргызскому красноармейцу Тентиеву. Зампредседателя КОБЛ Марат Кутанов попросил встретить потомков Тентиева, приехавших на торжество, и я с удовольствием это сделал.

Решать вопросы КОБЛ несложно: в России слова «ветеран» и «война» распахивают все двери.

— Не жалеете, что перестали выступать за КР?

— Все произошло естественно. Когда уходил из сборной по фехтованию, меня никто не останавливал. При наличии понятной системы отбора я и сейчас мог бы в нее попасть. Остальным шпажистам против меня точно пришлось бы попотеть. Но, думаю, им можно выдохнуть (смеется). На меня рассчитывают в сборной Ленинградской области и ветеранской команде России. Скорее всего, этап со сборной КР пройден.

Иногда участвую в проведении ветеранских турниров. На «Шпаге Ветрова», например, я самый молодой из организаторов. Проводим ее с 2006-го ради ветеранов, ведь соревнований у них не много. Число участников и стран растет. Значит, все не зря. Благодаря отличному выступлению на ОИ-2016 в РФ сейчас фехтовальный бум.

Как отложить старость

— Есть мысли стать тренером?

— Одному человеку по дружбе третий год даю уроки. В 2016-м он в 59 лет выиграл «бронзу» на командном ЧМ среди ветеранов. Давая уроки, анализируешь себя и по-другому смотришь на бой. Подмечаешь нюансы и потом сам используешь их на турнирах. Но переходить на тренерскую работу не планирую — слишком много будет в жизни фехтования. И начальство расстраивать не хочу, а то схватится за сердце при чтении нашей беседы (смеется)!

— В 40 лет у мужчин нередко кризис среднего возраста.

— В японском языке слово «кризис» состоит из иероглифов «опасность» и «возможность». Раньше считалось, что 40 лет — закат жизни, но сейчас это возраст, когда можно начать ее заново, только уже более опытным.

Однажды взяв в руки шпагу, человек, как правило, остается с ней навсегда. На том же ЧЕ-2017 смотрю: две саблистки мутузят друг друга с большим азартом. Думал, им лет по 40. Оказалось, за 70. Самому старому участнику было 89 лет. В сборной России есть шпажисты, выступающие в категории старше 75 лет. Внешне им больше 60 не дашь.

— Тоже будете выступать до последнего?

— Почему нет? Член сборной России 84-летняя Ксения Таджиева мне как-то сказала: «Пока не будет медалей, как у меня, даже не думай бросать фехтование!» А наш пятиборец Игорь Фельдман шутил: «Ребята, это вы тренируетесь, а у меня хобби». И у меня так же. Может, если бы столько энергии вкладывал в бизнес, уже стал бы миллионером. Но в этой дуэли побеждает фехтование. Спорт — в первую очередь преодоление самого себя, а уже потом медали и титулы.

Говорят, чтобы не стареть, человеку нужны умственные и физические нагрузки. Фехтование для этого идеально. Ты и мыслишь, и двигаешься. В Интернете гуляет шутка: не можете отложить деньги на старость — займитесь спортом и отложите старость!