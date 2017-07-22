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Спорт

Борцы выиграли еще три медали на чемпионате Азии

Борцы из Кыргызстана выиграли еще три медали на чемпионате Азии среди кадетов. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы.

UWW
Фото UWW. Нуртанзин Керинберди (слева) на пути к победе на чемпионате Азии

Соревнования продолжаются в городе Бангкоке (Таиланд). 21 июля отечественные спортсмены завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой награде. На турнире по греко-римской борьбе в весовой категории 50 килограммов чемпионом Азии стал Нуртанзин Керинберди. Марлен Асикеев (58 кг) взял «бронзу». На турнире по женской борьбе Нураида Анаркулова (56 кг) стала серебряным призером.

В первый день ЧА наши кадеты выиграли пять медалей. В итоговом командном зачете сборная КР по греко-римской борьбе стала третьей, пропустив вперед лишь сборные Ирана и Казахстана. 22 июля на турнире по женской борьбе разыгрывается пять комплектов наград, по вольной – три.
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