Сборную КР разгромили во втором туре отбора на чемпионат Азии по футболу

Молодежная сборная Кыргызстана (до 23 лет) крупно проиграла во втором туре отборочного раунда чемпионата Азии-2018 по футболу. Об этом сообщает официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

Поединок в отборочной группе А состоялся сегодня на столичном стадионе имени Д.Омурзакова. Кыргызстанцы встречались с оманцами. В добавленное к первому тайму время Одилжон Абдурахманов вывел нашу команду вперед. На 61-й минуте оманцы сравняли счет. Развязка наступила в концовке встречи: с 79-й по 82-ю минуту оманцы отличились трижды. А на 90-й минуте установили окончательный счет – 5:1 в их пользу.

По итогам матча сборная КР (0 очков) заняла последнее место в отборочной группе и лишилась возможности выступить на ЧА-2018. 23 июля состоится заключительный поединок отборочного раунда в этой группе: Иран – Оман.

Напомним, в первом туре кыргызстанцы проиграли иранцам.