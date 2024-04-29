16:12
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Спорт

Сборная Кыргызстана стала первой на турнире по дзюдо «Кубок Хан Манаса»

В Бишкеке завершился турнир по дзюдо среди молодежи и девушек «Кубок Хан Манаса». Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР в соцсетях.

В общекомандном зачете первое место и главный трофей у сборной Кыргызстана. Серебро завоевали спортсмены из Казахстана, третье место у команды Узбекистана.

Золотые медали завоевали Эржан Канатбеков, Даут Полтушев, Эмирхан Жолдошказиев, Луиза Асакеева, Аайша Кыялбекова, Алина Молдокулова, Айдеми Калыева, Акмаржан Турдажиева.

Второе место заняли Нурсултан Шамшиев, Хантенир Жаныкулов, Илья Сухинин, Мырзаим Дуйшонбекова.

Бронзовые награды у Арнала Борбашева, Санжара Максатбекова, Нурмухаммеда Бакирдинова, Данияра Мелисова, Нуралы уулу Айдара, Нуртилека Рыспекова, Буалимы Абдибалиевой, Арууке Калыковой, Индиры Ералиевой.
Ссылка: https://24.kg/sport/292906/
просмотров: 1501
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Эрлан Шеров завоевал бронзу чемпионата Азии по дзюдо
Футзал, дзюдо и бильярд. Соревнования с участием кыргызстанцев
Юношеская сборная Кыргызстана завоевала медали на Кубке Азии по дзюдо
Дзюдо, муай-тай и отбор на чемпионат мира. Соревнования с участием кыргызстанцев
Брат Камчи Кольбаева снят с поста президента Федерации дзюдо Кыргызстана
Дзюдоист из Кыргызстана Эрлан Шеров завоевал бронзу Grand Slam в Париже
Матч сборной по футболу, карате и дзюдо. Соревнования с участием кыргызстанцев
Дзюдо, армрестлинг и ММА. Соревнования с участием кыргызстанцев
Парадзюдоистка из Кыргызстана Хайитхон Хусан кызы выиграла гран-при в Токио
Текбол, дзюдо и Кубок АФК. Соревнования с участием кыргызстанцев
Популярные новости
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу уступила Афганистану и&nbsp;не&nbsp;сыграет на&nbsp;Кубке мира Сборная Кыргызстана по футзалу уступила Афганистану и не сыграет на Кубке мира
Турнир CAFA (U-18). Футболистки из&nbsp;Кыргызстана завоевали бронзовые медали Турнир CAFA (U-18). Футболистки из Кыргызстана завоевали бронзовые медали
Дзюдо, джиу-джитсу и&nbsp;ММА. Соревнования с&nbsp;участием кыргызстанцев Дзюдо, джиу-джитсу и ММА. Соревнования с участием кыргызстанцев
Кыргызстанцы завоевали медали Кубка мира по&nbsp;рукопашному бою в&nbsp;Москве Кыргызстанцы завоевали медали Кубка мира по рукопашному бою в Москве
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
2 мая, четверг
16:05
Развивающаяся Азия быстро стареет, но страны не готовы к этому Развивающаяся Азия быстро стареет, но страны не готовы...
15:36
Акылбек Жапаров расскажет об энергетике Кыргызстана на форуме в Ташкенте
15:04
Кыргызстан планирует подписать соглашение с АБР на $300 миллионов
14:48
Азербайджан, Казахстан и Узбекистан планируют объединить свои энергосистемы
14:28
Акылбек Жапаров с рабочим визитом прибыл в Ташкент