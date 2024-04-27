У Кыргызстана Малый кубок Maxima Masters Евразия по конкуру

В Ташкенте разыграли Малый кубок Maxima Masters Евразия по конкуру. Об этом сообщает konkur_pro в Instagram.

На дистанции 130 сантиметров первыми стали Андрей Тряпицин на Флоризель, третьими финишировали Камиль Сабитов на Д’Артаньяне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Конный спортЛошадиБишкек (@konkur_pro)

В Кубке президента Федерации конного спорта Узбекистана Андрей Тряпицин забрал золото в маршруте 130 сантиметров. Третьей стала Валерия Соколова, которая выступает также за Кыргызстан.

Ранее кыргызстанцы завоевали несколько медалей этапа Евразийских игр по конкуру, который проходит в Ташкенте.