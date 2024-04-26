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Спорт

Отбор на Кубок мира по футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Вьетнама

В Кубке Азии по футзалу сборная Кыргызстана сыграла в турнире за пятое место с командой Вьетнама. Об этом сообщает ассоциация данного вида спорта КР в соцсетях.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу кыргызстанцев. Голы забили Максат Алимов, Шохрух Махмадаминов и Данияр Талайбеков.

Теперь сборная КР сыграет с командой Афганистана, обыгравшей иракцев (5:3). Победитель получит право выступить на Кубке мира.

За пятое место азиатского турнира и путевку на мировое первенство борются четыре команды, проигравшие в четвертьфиналах.

Напомним, кыргызстанцы уступили сборной Ирана в 1/4 финала Кубка Азии и завершили борьбу за медали.
Ссылка: https://24.kg/sport/292711/
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